Ministro do Exterior dos Emirados Árabes Unidos discute cooperação com chanceleres em Nova York

NOVA YORK, 24 de setembro de 2025 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, realizou encontros separados em Nova York com vários homóilogos, à margem da 80ª sessão da Assembleia Geral da ONU.

Abdullah se reuniu com Bui Thanh Son, vice-primeiro-ministro do Vietnã; Beate Meinl-Reisinger, ministra das Relações Exteriores da Áustria; Margus Tsahkna, ministro das Relações Exteriores da Estônia; Abdoulaye Sabre Fadoul, ministro das Relações Exteriores do Chade; David van Weel, ministro das Relações Exteriores da Holanda; Mario Lubetkin, ministro das Relações Exteriores do Uruguai; e Nasser Bourita, ministro das Relações Exteriores do Marrocos.

As reuniões abordaram temas centrais da agenda da Assembleia Geral da ONU e exploraram formas de fortalecer a cooperação bilateral e as parcerias em setores como economia, comércio, investimentos, educação, segurança alimentar, saúde, cultura, inteligência artificial, tecnologia avançada, energias renováveis e ação climática.

Abdullah destacou o compromisso dos Emirados com o multilateralismo como ferramenta essencial para enfrentar desafios globais, ampliar o diálogo e a compreensão mútua, além de promover tolerância, coexistência e um futuro próspero, com mais oportunidades de desenvolvimento.

As conversas também trataram dos mais recentes desdobramentos regionais e internacionais, com ênfase no Oriente Médio e em seus reflexos para a paz e a segurança globais.

Os encontros contaram com a presença de Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado para Cooperação Internacional; Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada e enviado especial para a Mudança Climática; Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro do Comércio Exterior; xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado; Khalifa Shaheen Al Marar, ministro de Estado; Saeed Mubarak Al Hajeri, ministro de Estado; Omran Sharaf, secretário-assistente para Ciência e Tecnologia Avançada; e Omar Ghobash, assessor do ministro das Relações Exteriores.