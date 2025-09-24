Khaled bin Mohamed bin Zayed se reúne com presidente da Comissão Econômica da Eurásia

ABU DHABI, 24 de setembro de 2025 (WAM) — O príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo do emirado, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se nesta quarta-feira (24/09) com Bakhytzhan Sagintayev, presidente do Conselho da Comissão Econômica da Eurásia.

O encontro abordou formas de ampliar a cooperação entre os Emirados Árabes Unidos e a União Econômica da Eurásia (EAEU, na sigla em inglês) em setores econômicos estratégicos, com o objetivo de aumentar os investimentos mútuos, impulsionar o desenvolvimento sustentável e expandir as parcerias estratégicas entre os Emirados e os países-membros da UEE em apoio a interesses comuns.

Também participaram da reunião Saif Saeed Ghobash, secretário-geral do Conselho Executivo de Abu Dhabi e chefe do Gabinete do Príncipe Herdeiro, e Maryam Eid AlMheiri, presidente do Escritório de Mídia de Abu Dhabi e assessora de Relações Estratégicas do Gabinete do Príncipe Herdeiro.