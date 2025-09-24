Emirados e EUA exploram novas formas de ampliar laços comerciais e de investimento

NOVA YORK, 24 de setembro de 2025 (WAM) — O ministro do Comércio Exterior dos Emirados Árabes Unidos, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, participou de uma mesa-redonda do Conselho Empresarial Emirados–EUA e de uma sessão na Câmara de Comércio dos Estados Unidos, em Nova York, onde se reuniu com líderes empresariais e formuladores de políticas norte-americanos.

Al Zeyoudi destacou o grande potencial para aprofundar os vínculos econômicos já existentes entre os dois países por meio da ampliação do comércio, dos investimentos e da cooperação em áreas de interesse comum.

Durante os encontros, ressaltou o crescimento contínuo das trocas comerciais, observando que os Estados Unidos são atualmente o sexto maior parceiro comercial dos Emirados. Em 2024, o comércio bilateral não relacionado ao petróleo alcançou US$ 38 bilhões, um crescimento de 44,5% nos últimos cinco anos. Esse dinamismo se manteve em 2025, com o primeiro semestre registrando US$ 19,3 bilhões em comércio não petrolífero.

“Os Emirados e os EUA são parceiros duradouros, movidos pela mesma busca por inovação, desenvolvimento e crescimento econômico. Há muitas oportunidades para reforçar ainda mais nossos laços econômicos em benefício mútuo”, afirmou Al Zeyoudi. “Juntos, podemos abrir novos caminhos para a inovação, gerar empregos e liderar esforços globais no desenvolvimento de setores estratégicos para a economia mundial. Estamos prontos para trabalhar lado a lado com os Estados Unidos no desenvolvimento das tecnologias do futuro, promovendo prosperidade e sustentabilidade globais.”

No encontro do Conselho Empresarial Emirados–EUA, Al Zeyoudi apontou colaborações em andamento que exemplificam a solidez da parceria entre empresas dos dois países. No setor de energia limpa, a parceria entre a ADQ e a Energy Capital Partners resultou em uma joint venture de US$ 25 bilhões voltada para investimentos em produção energética nos EUA.

Além disso, a Emirates Global Aluminium investiu US$ 4 bilhões na construção da primeira nova fundição de alumínio nos EUA em 45 anos, iniciativa que deve criar milhares de empregos americanos e reforçar a produção de semicondutores e veículos elétricos.

Na Câmara de Comércio dos EUA, Al Zeyoudi enfatizou o potencial de crescimento dos laços econômicos e trabalhou para reforçar as relações entre os dois aliados comerciais.

As discussões, realizadas à margem da Assembleia Geral da ONU, lançaram as bases para a continuidade da parceria, que busca não apenas fortalecer as relações comerciais, mas também promover o crescimento mútuo e o avanço tecnológico em ambos os países.