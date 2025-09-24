Relatório destaca plano dos Emirados para avançar no tratamento do Alzheimer

ABU DHABI, 24 de setembro de 2025 (WAM) — Um novo relatório elaborado pela Economist Impact e encomendado pela farmacêutica Eli Lilly, líder global em pesquisa e inovação no campo do Alzheimer, destacou os esforços dos Emirados Árabes Unidos no enfrentamento da doença e apontou os próximos passos para reforçar a posição do país na área da saúde global.

Mais de 55 milhões de pessoas vivem com demência em todo o mundo, sendo o Alzheimer a forma mais comum. O documento descreve medidas proativas e progressistas adotadas pelos Emirados para lidar com o aumento dos casos diante do crescimento da expectativa de vida e do envelhecimento populacional.

Entre elas estão as campanhas de conscientização do Ministério da Saúde e Prevenção (MoHAP, na sigla em inglês e de organizações beneficentes como a 4-get-me-not, além do reconhecimento de Sharjah pela Organização Mundial da Saúde, em 2015, como a primeira Cidade Amiga do Idoso no Oriente Médio, servindo de modelo regional em boas práticas de envelhecimento saudável.

Para consolidar a posição dos Emirados como referência em infraestrutura e políticas de saúde e melhorar os resultados no cuidado a pacientes com Alzheimer, o relatório recomenda investimentos em três áreas centrais.

A primeira é a criação de uma política ou plano nacional específico para o Alzheimer, envolvendo múltiplos setores — governo, indústria, academia, pacientes e cuidadores — para garantir uma resposta coordenada e baseada em evidências.

O segundo ponto é a capacitação de profissionais de saúde, especialmente médicos da atenção primária, que são geralmente o primeiro ponto de contato para pessoas com Alzheimer. Essa medida ajudaria a criar um caminho mais claro para o diagnóstico precoce e intervenções rápidas.

Por fim, o relatório defende ampliar os investimentos em educação pública, de modo a combater o estigma e os equívocos sobre a doença, além de garantir que a população reconheça os sinais iniciais e saiba onde e como buscar apoio.

“Avanços científicos estão transformando a forma como detectamos e tratamos o Alzheimer, permitindo cuidados mais eficientes. No entanto, para que esses progressos tenham impacto real, é essencial uma colaboração estratégica que garanta o acesso dos pacientes às inovações”, afirmou Roberta Marinelli, presidente e diretora-geral da Eli Lilly para o Oriente Médio e a Turquia.

“Os 35 anos de pesquisa pioneira da Lilly no Alzheimer nos ensinaram uma lição: o progresso é mais rápido quando atuamos em conjunto. Ao trabalhar em parceria com a comunidade médica dos Emirados, queremos estabelecer referências que não apenas transformem o cuidado localmente, mas também ajudem a definir práticas globais.”

O relatório, intitulado “Mudando a Narrativa: Alzheimer nos Emirados Árabes Unidos”, foi lançado durante a 5ª Conferência de Neurologia de Abu Dhabi, que reuniu especialistas internacionais para impulsionar a inovação em saúde cerebral.

O foco no Alzheimer reflete uma estratégia de mudança de políticas, estímulo à inovação e modelos de atendimento integrado. O documento oferece um roteiro claro e baseado em evidências para fortalecer a liderança dos Emirados na saúde e redefinir como os países respondem à doença.