Chanceleres do G7 discutem segurança global e temas internacionais urgentes

BRUXELAS, 24 de setembro de 2025 (WAM) — Os ministros das Relações Exteriores do G7 e o alto representante da União Europeia emitiram uma declaração conjunta à margem da Assembleia Geral da ONU, abordando os principais desafios internacionais.

Os ministros apoiaram a proposta de criar um Escritório de Apoio da ONU para o Haiti e de transformar a Missão Multinacional de Apoio à Segurança em uma nova força com mandato para desmantelar gangues, proteger infraestruturas críticas e restabelecer a segurança no país em cooperação com as autoridades haitianas.

Sobre o Oriente Médio, defenderam medidas urgentes para aliviar o sofrimento da população civil em Gaza por meio do envio maciço de ajuda humanitária e da libertação de todos os reféns, além de pedirem um cessar-fogo entre Israel e Hamas. Também reiteraram disposição para dialogar com parceiros árabes sobre a reconstrução e para avançar em direção a uma paz duradoura entre palestinos e israelenses.

Em relação ao Irã, a declaração instou Teerã a cumprir integralmente suas obrigações no âmbito do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, retomar a cooperação total com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e engajar-se em negociações diretas com os Estados Unidos para alcançar um acordo nuclear robusto, duradouro e abrangente.

Sobre a Ásia, os ministros reafirmaram a importância de um Indo-Pacífico livre e aberto, baseado no Estado de Direito, e se opuseram a qualquer tentativa unilateral de alterar o status quo pela força ou coerção, incluindo no mar da China Oriental, no mar do Sul da China e no estreito de Taiwan, além de pedirem a desnuclearização da Coreia do Norte.

Ao marcar os 80 anos das Nações Unidas, o G7 destacou a necessidade de reformas que tornem a organização mais eficaz no enfrentamento dos desafios globais.