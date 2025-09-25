Ministros do Exterior dos Emirados e da Estônia lançam iniciativa para apoiar recuperação da Ucrânia com educação, habilidades digitais e empreendedorismo

NOVA YORK, 24 de setembro de 2025 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com Margus Tsahkna, ministro das Relações Exteriores da Estônia, à margem da 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas (UNGA80).

Durante o encontro, os dois ministros discutiram os mais recentes desdobramentos regionais e internacionais, além das relações bilaterais e de formas de ampliar a cooperação em diversas áreas. Também foi abordada a colaboração entre Emirados Árabes Unidos e Estônia em projetos de recuperação da Ucrânia.

Como parte da reunião, os dois países assinaram uma Declaração Conjunta para apoiar a reconstrução ucraniana por meio de iniciativas transformadoras em educação, capacitação digital e empreendedorismo.

O documento prevê três programas principais. O primeiro é o EDUHUB Early Childhood Competence Centers, voltado para a formação de professores de educação infantil em metodologias modernas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática (STEM, na sigla em inglês), além de treinamento em primeiros socorros e fornecimento de recursos inovadores para criar ambientes seguros e inclusivos para as crianças.

O segundo programa é o Coding Unicorns Future Skills Accelerators, que amplia as oportunidades de aprendizado em STEM e programação para adolescentes e jovens adultos, especialmente meninas, por meio de clubes extracurriculares e cursos intensivos de codificação alinhados às demandas do mercado de trabalho.

Já o terceiro, o Future Entrepreneurs Program, incorpora a educação empreendedora na formação técnica e profissional, permitindo que milhares de estudantes adquiram conhecimentos em negócios, inovação e alfabetização financeira para contribuir com a reconstrução e o crescimento econômico da Ucrânia.

A ministra de Estado para Cooperação Internacional, Reem Al Hashimy, comentou que a parceria reflete a convicção dos Emirados de que investir nas crianças e nos jovens da Ucrânia é investir no futuro do país. Segundo ela, ao unir forças com a Estônia — reconhecida globalmente pela inovação digital e excelência educacional —, a iniciativa busca capacitar uma geração capaz de reconstruir, inovar e prosperar.

As ações serão implementadas em coordenação com o Ministério da Educação e Ciência da Ucrânia, autoridades regionais e parceiros da sociedade civil, assegurando apropriação local, sustentabilidade e alcance nacional.

O esforço conjunto reforça o compromisso dos Emirados e da Estônia com a recuperação de longo prazo da Ucrânia, ao mesmo tempo em que reafirma a adesão de ambos os países aos princípios humanitários, à inovação e à cooperação internacional.

Desde o início da crise, os Emirados já destinaram mais de US$ 105 milhões em ajuda humanitária ao país, além de acordos com a Fundação Olena Zelenska para apoiar orfanatos e famílias acolhedoras, e o envio de mais de 1.015 toneladas de suprimentos médicos e alimentares. Também foram entregues 50 ambulâncias, mais de 4.500 geradores e dois navios de ajuda destinados à Romênia, beneficiando mais de 1,2 milhão de pessoas, principalmente mulheres e crianças.

Os Emirados ainda desempenharam papel ativo em mediações entre Rússia e Ucrânia, tendo concluído com êxito 17 processos que resultaram na troca de 4.641 prisioneiros.