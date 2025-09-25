Ministro do Exterior dos Emirados se reúne com presidente de Montenegro em Nova York

NOVA YORK, 25 de setembro de 2025 (WAM) — O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, reuniu-se com Jakov Milatović, presidente de Montenegro, à margem da 80ª sessão da Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

Durante o encontro, Abdullah transmitiu as saudações do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai; e do xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, acompanhadas de votos de progresso e prosperidade a Montenegro e ao seu povo. Milatović retribuiu os desejos.

A reunião abordou temas da agenda da 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, além de formas de ampliar a cooperação bilateral nos setores econômico, comercial, de investimentos e de desenvolvimento.

As conversas também incluíram assuntos de interesse comum, com troca de visões sobre os mais recentes desdobramentos regionais e internacionais.

Abdullah destacou que os Emirados Árabes Unidos e Montenegro mantêm excelentes relações e reiterou o compromisso do país em aprofundar a cooperação para maximizar oportunidades que promovam progresso econômico e sustentabilidade de longo prazo.

Estiveram presentes à reunião Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado para Cooperação Internacional, e Omran Sharaf, assistente do ministro das Relações Exteriores para Ciência e Tecnologia Avançada.