Ministro dos Emirados se reúne com chanceleres e dirigentes de organismos internacionais à margem da Assembleia-Geral da ONU

NOVA YORK, 25 de setembro de 2025 (WAM) — O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, se encontrou com diversos ministros das Relações Exteriores à margem da 80ª sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas, em Nova York.

O chanceler emiradense reuniu-se com Ayman Safadi, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores e de Expatriados da Jordânia; Juraj Blanár, ministro das Relações Exteriores e Europeias da Eslováquia; Péter Szijjártó, ministro das Relações Exteriores e Comércio da Hungria; Lars Løkke Rasmussen, ministro da Dinamarca; George Gerapetritis, ministro da Grécia; Radosław Sikorski, ministro da Polônia; e Maria Theresa Lazaro, secretária de Relações Exteriores das Filipinas.

As conversas se concentraram em formas de fortalecer a cooperação bilateral e ampliar parcerias em setores como economia, comércio, investimento, cultura, educação, saúde, agricultura, tecnologia, inteligência artificial, segurança alimentar, energia renovável e clima.

Os encontros também trataram de temas da agenda da Assembleia-Geral da ONU, em especial aqueles ligados ao trabalho multilateral e à cooperação no âmbito de organismos internacionais.

O xeique Abdullah reiterou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos em promover cooperação construtiva com países amigos e parceiros, reforçando a importância da ação multilateral em apoio ao desenvolvimento sustentável.

Reuniões com organismos internacionais

O ministro das Relações Exteriores também se encontrou com Comfort Ero, presidente e diretora-executiva do International Crisis Group, com quem discutiu os programas e estratégias da entidade voltados ao fortalecimento das respostas humanitárias globais.

Além disso, reuniu-se com Mirjana Spoljaric, presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), para tratar da cooperação entre os Emirados e o organismo nos campos humanitário e de ajuda emergencial, além de iniciativas de apoio às populações civis afetadas por crises em diferentes regiões.

Os encontros contaram com a presença de Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado para Cooperação Internacional; Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada e enviado especial para Mudanças Climáticas; Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro do Comércio Exterior; Khalifa Shaheen Al Marar, ministro de Estado; Saeed Mubarak Al Hajeri, ministro de Estado; Sultan Mohammed Al Shamsi, assistente do ministro das Relações Exteriores para Assuntos de Desenvolvimento e Organizações Internacionais; Omran Sharaf, assistente do ministro das Relações Exteriores para Ciência e Tecnologia Avançada; Abdulla Balalaa, assistente do ministro das Relações Exteriores para Energia e Sustentabilidade; e Mohamed Abushahab, embaixador e representante permanente dos Emirados Árabes Unidos junto às Nações Unidas.