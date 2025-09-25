Com presença de Abdullah bin Zayed, Emirados promovem Diálogo da Juventude à margem da Assembleia-Geral da ONU em Nova York

NOVA YORK, 25 de setembro de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos realizaram um Diálogo da Juventude à margem da 80ª sessão da Assembleia-Geral da ONU, em Nova York, com a presença do xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores.

Organizado pelo Ministério das Relações Exteriores, o encontro reuniu jovens líderes de várias partes do mundo na Missão dos Emirados Árabes Unidos junto às Nações Unidas.

O evento contou com 40 participantes jovens, entre estudantes e integrantes da comunidade emiradense radicada nos Estados Unidos. Os participantes discutiram alguns dos desafios mais urgentes enfrentados pelas suas comunidades, como ação climática e justiça ambiental, prevenção de conflitos, acesso equitativo à educação e ao desenvolvimento de competências, além da necessidade de reduzir a exclusão digital e ampliar oportunidades em um mundo cada vez mais conectado.

O Diálogo da Juventude destacou o compromisso dos Emirados com uma diplomacia inclusiva e centrada na juventude, dando voz a setores sub-representados e fortalecendo o multilateralismo. A iniciativa dá sequência ao primeiro encontro do gênero, realizado no Brasil durante a Cúpula do Brics, em julho de 2025.

Ao dar as boas-vindas aos participantes, Abdullah ressaltou a dedicação do país em criar plataformas que priorizam as vozes da juventude. Ele destacou que os jovens não são apenas líderes do futuro, mas também do presente, demonstrando coragem, criatividade e clareza de propósito diante dos maiores desafios globais, da ação climática à equidade digital, passando pela construção da paz e pela educação.

O programa incluiu uma sessão de debate com a participação de Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado para Cooperação Internacional; Sultan Al Neyadi, ministro de Estado para Assuntos da Juventude; e Omran Sharaf, assistente do ministro das Relações Exteriores para Ciência e Tecnologia Avançada. A moderação ficou a cargo de Afra Al Hameli, diretora do Departamento de Comunicações Estratégicas do Ministério.

Reem Al Hashimy afirmou que os jovens já desempenham papel de destaque em áreas como ação climática, inovação digital, desenvolvimento social e construção da paz, mas seguem pouco representados nos processos de tomada de decisão global.

“Os Emirados acreditam que a cooperação internacional precisa refletir as realidades vividas pelos jovens, sobretudo aqueles de regiões mais afetadas pelos desafios atuais. Este diálogo reflete nosso compromisso com uma diplomacia que ouve, aprende e evolui junto com a próxima geração de líderes”, afirmou.

O diálogo teve como objetivo captar perspectivas de base e traduzi-las em recomendações práticas capazes de orientar os debates de política global. Os Emirados Árabes Unidos pretendem refletir essas vozes juvenis em fóruns multilaterais futuros, reforçando a visão de que a inclusão não é apenas um imperativo moral, mas também uma necessidade estratégica para uma diplomacia eficaz.

As discussões também enfatizaram a importância de colocar jovens do mundo todo no centro da tomada de decisões globais e reconhecer o papel dos Emirados como ponte entre gerações, regiões e setores. Os participantes destacaram que a inclusão deve ir além de um princípio orientador e ser tratada como um imperativo estratégico para garantir legitimidade e eficácia no sistema multilateral atual.

O diálogo também ressaltou a necessidade de ir além dos modelos tradicionais de consulta, defendendo a cocriação de soluções globais com os jovens como parceiros ativos.

A série de Diálogos da Juventude integra a estratégia diplomática mais ampla dos Emirados, voltada a fortalecer conexões entre regiões, ampliar o entendimento mútuo e consolidar a participação jovem na governança global. O país seguirá promovendo a liderança juvenil e o diálogo inclusivo como pilares de um sistema multilateral mais representativo e resiliente.