Cúpula em Abu Dhabi vai definir futuro da mobilidade autônoma

ABU DHABI, 25 de setembro de 2025 (WAM) — O evento Abu Dhabi Autonomous Summit, organizado pelo Conselho de Sistemas Inteligentes e Autônomos (SASC, na sigla em inglês), será realizada como parte da primeira Abu Dhabi Autonomous Week (ADAW) e reunirá líderes globais para definir os próximos passos da mobilidade inteligente e autônoma.

O encontro ocorrerá em 10 de novembro, na Vehicle Dynamic Area, no Circuito Yas Marina, e marcará a abertura da semana ADAW (10 a 15 de novembro), realizada sob o patrocínio do xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais e presidente do SASC.

“O Conselho de Sistemas Inteligentes e Autônomos busca acelerar a transformação sustentável do setor de sistemas autônomos, garantindo sua operação segura e eficiente, para que Abu Dhabi se torne um modelo global de inovação e um polo avançado em tecnologias de ponta”, afirmou o xeique Hamdan.

O programa abordará temas centrais do setor, como: integração de ar, terra e mar para a mobilidade urbana; implementação e expansão de modelos inteligentes de transporte público; padrões globais de governança da inteligência artificial e confiança pública nas tecnologias autônomas; colaboração intersetorial para ampliar a autonomia por meio da integração industrial; o futuro dos voos urbanos; tomada de decisão baseada em IA; e o desenvolvimento de aplicações industriais em larga escala para portos e cidades inteligentes.

Os participantes também discutirão caminhos de investimento e comercialização, explorando o impacto e a escala da inovação em tecnologia, sustentabilidade e formação de talentos.

Ao longo da semana, Abu Dhabi sediará uma série de eventos sobre autonomia. De 10 a 12 de novembro, o DRIFTx vai apresentar soluções de mobilidade inteligente e autônoma para terra, mar, ar e robótica em uma mostra interativa.

De 10 a 15 de novembro, a Universidade Khalifa sediará, pela primeira vez no Oriente Médio e Norte da África, a RoboCup Asia-Pacific 2025, que reunirá equipes internacionais de ponta em desafios de robótica autônoma impulsionada por inteligência artificial.

A semana será encerrada em 15 de novembro com a segunda edição da Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL), competição organizada pela ASPIRE e pelo Conselho de Pesquisa em Tecnologia Avançada de Abu Dhabi. A disputa terá prêmio de US$ 2,25 milhões e contará com equipes de elite de 10 países.

A realização da Abu Dhabi Autonomous Week reafirma o compromisso do emirado em construir um ecossistema competitivo, colaborativo e orientado para a inovação, que impulsione eficiência, conectividade e qualidade de vida por meio da implantação segura e sustentável das tecnologias autônomas.