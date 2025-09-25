Associação de Direitos Humanos destaca papel dos Emirados em Genebra

GENEBRA, 25 de setembro de 2025 (WAM) — A União das Associações para os Direitos Humanos (UAHR, na sigla em inglês), presidida por Fatima Al Kaabi, reforçou sua presença internacional durante a 60ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, com uma série de iniciativas que incluíram a apresentação de 46 declarações — 25 por escrito e 21 orais — além da realização de seminários e exposições.

A entidade lançou a quarta edição da Revista Emirados para os Direitos Humanos, em árabe, inglês e francês, acompanhada de um suplemento com desenhos infantis sobre paz e tolerância. Também apresentou seu novo site oficial, ampliando sua presença digital.

Nas declarações, a UAHR destacou o papel dos Emirados Árabes Unidos na promoção dos direitos humanos e de prioridades globais de desenvolvimento, como a proteção de civis em conflitos armados, o direito à alimentação e ao desenvolvimento sustentável, o combate ao terrorismo e ao tráfico humano, os direitos trabalhistas, a igualdade de gênero, os direitos das crianças e das Pessoas com Deficiência, saúde e educação, justiça social, governança da água, ação climática e o uso da inovação digital e da inteligência artificial.

A associação ainda organizou um seminário no Geneva Press Club intitulado “Direitos Humanos nos Emirados: A trajetória e a liderança”, ressaltando a abordagem do país em relação à tolerância e à proteção de direitos. Um segundo seminário, intitulado “A crise do multilateralismo e o imperativo da proteção – Direitos Humanos em contextos de conflitos armados”, contará com a participação de organizações internacionais credenciadas junto à ONU.

Paralelamente, a entidade promove três exposições sobre privacidade e proteção no mundo digital, as iniciativas humanitárias dos Emirados no exterior e a situação dos direitos humanos no país.