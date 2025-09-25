Fundação Mohamed bin Zayed para a Humanidade destina US$ 11 milhões ao Special Olympics International para ampliar educação inclusiva no mundo

ABU DHABI, 25 de setembro de 2025 (WAM) — A Fundação Mohamed bin Zayed para a Humanidade anunciou uma doação de US$ 11 milhões ao Centro Global de Inclusão na Educação do Special Olympics, sediado em Abu Dhabi, para expandir significativamente a iniciativa Unified Champion Schools (UCS), programa que promove a inclusão social de jovens com e sem deficiência intelectual.

O financiamento permitirá a implementação do UCS em dez novos países, dentro da rede de 152 nações em que o projeto já atua, reforçando o compromisso dos Emirados Árabes Unidos com a promoção global da inclusão.

O aporte também viabilizará a criação de uma plataforma de desenvolvimento profissional para treinar mais de seis mil educadores em todo o mundo — entre professores, técnicos e mentores juvenis — em práticas eficazes de inclusão.

Além disso, os recursos apoiarão a expansão do Corps of Inclusive Educators, rede global de mentores que oferecem aprendizagem entre pares e assistência técnica a professores e líderes escolares, incorporando práticas inclusivas à cultura educacional de forma duradoura.

O Centro Global de Inclusão na Educação do Special Olympics funciona como polo de liderança em políticas, pesquisas e programas voltados à educação inclusiva. Com sede em Abu Dhabi, o centro foi criado em 2020 a partir de uma doação de US$ 25 milhões do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, como legado dos Jogos Mundiais do Special Olympics Abu Dhabi 2019.

O novo compromisso foi anunciado durante evento organizado pela Fundação Mohamed bin Zayed para a Humanidade, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Participaram, entre outros, Yousef Al Otaiba, embaixador dos Emirados Árabes Unidos nos Estados Unidos e membro do conselho do Special Olympics; Tareq Al Ameri, presidente da Agência de Ajuda dos Emirados; Shamma Khalifa Al Mazrouei, diretora-geral interina da Fundação Mohamed bin Zayed para a Humanidade; e Timothy Shriver, presidente do Conselho do Special Olympics International. O evento contou ainda com discurso de abertura da ministra da Família dos Emirados, Sana bint Mohammed Suhail.

Comentando o anúncio, Yousef Al Otaiba afirmou que, sob a orientação da liderança do país, os Emirados Árabes Unidos estão comprometidos em construir sociedades nas quais jovens de todas as habilidades sejam empoderados e valorizados. “A nação se orgulha de atuar ao lado do Special Olympics para ampliar oportunidades, promover a igualdade e demonstrar o poder da colaboração global para gerar mudanças duradouras”, disse.

Shamma Khalifa Al Mazrouei, diretora-geral interina da Fundação Mohamed bin Zayed para a Humanidade, afirmou que a nova parceria reflete a convicção dos Emirados Árabes Unidos de que a educação inclusiva tem o poder de transformar vidas, comunidades e sociedades. “Testemunhamos como esses aprendizados vão muito além da sala de aula — moldando mentalidades, desenvolvendo potencial e inspirando mudanças positivas. Com esse compromisso com o Centro Global de Inclusão na Educação, damos continuidade a um legado que começou com os Jogos Mundiais do Special Olympics Abu Dhabi e que contribui para um futuro no qual cada criança possa realizar-se e prosperar”, declarou.

Timothy Shriver, presidente do Conselho do Special Olympics International, destacou que o aporte representa “uma afirmação ousada de uma ideia simples, mas revolucionária: inclusão não é caridade, é transformação”. Segundo ele, o subsídio permitirá ampliar um movimento baseado em dignidade, igualdade e no protagonismo da juventude para remodelar sistemas educacionais.

O programa Unified Champion Schools (UCS) combina esporte e liderança jovem, envolvendo toda a comunidade escolar para transformar escolas em espaços onde cada estudante seja valorizado, respeitado e incluído. Até agora, o Centro Global de Inclusão na Educação apoiou 2.831 escolas do UCS em todo o mundo, envolvendo mais de 1,1 milhão de jovens e formando 19.425 treinadores e educadores para implementar programas inclusivos.

Patience Irfasha, atleta do Special Olympics de Ruanda, relatou que a participação em esportes unificados mudou sua vida. “Fiz amigos que nunca teria conhecido e aprendi que todos temos algo valioso a oferecer, independentemente de nossas habilidades.”

Avaliações do UCS em países como China, Grécia, Egito, Índia, Estados Unidos e Quênia mostram benefícios consistentes para todos os alunos participantes: desenvolvimento de habilidades socioemocionais, melhoria em leitura e matemática, maior sentimento de pertencimento — relatado por 86% dos alunos na Índia e por quase todos no Quênia — e reduções significativas nos casos de bullying e intimidação.

Na Grécia, estudantes tinham entre 9 e 16 vezes mais chances de relatar avanços em competências como paciência, empatia e compreensão das emoções dos outros.