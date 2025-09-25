Avaliações imobiliárias em Ajman somam US$ 112,7 milhões em agosto

AJMAN, 25 de setembro de 2025 (WAM) — O Departamento de Terras e Regulação Imobiliária de Ajman informou ter concluído 155 transações de avaliação imobiliária em agosto, com valor total superior a 414,2 milhões de dirhams (US$ 112,7 milhões).

Omar bin Omair Al Muhairi, diretor-geral do Departamento, explicou que as avaliações abrangeram imóveis residenciais, comerciais e industriais. Os residenciais representaram a maior parcela, com 168 milhões de dirhams (US$ 45,7 milhões), seguidos pelos comerciais, avaliados em 158,7 milhões de dirhams (US$ 43,2 milhões).

O relatório de agosto também incluiu avaliações pessoais, pedidos judiciais e institucionais, além de avaliações relacionadas a permissões de residência dourada de longo prazo para investidores. Nesse segmento, foram registradas 107 transações, totalizando 177,85 milhões de dirhams (US$ 48,4 milhões).