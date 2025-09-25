Embaixador dos Emirados apresenta credenciais ao presidente de El Salvador

SAN SALVADOR, 25 de setembro de 2025 (WAM) – Salem Alowais, embaixador dos Emirados Árabes Unidos no México, apresentou suas credenciais como embaixador não residente em El Salvador ao presidente do país, Nayib Bukele, no Palácio Nacional.

Alowais transmitiu as saudações do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum; e do vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, ao presidente Bukele, junto com votos de mais progresso e prosperidade para o governo e o povo de El Salvador.

Bukele retribuiu os desejos e desejou sucesso ao embaixador em suas funções para reforçar as relações bilaterais em diversos campos entre os dois países, reafirmando a disposição de seu governo em oferecer todo o apoio possível para facilitar sua missão.

Alowais, por sua vez, expressou orgulho em representar os Emirados em El Salvador e ressaltou seu compromisso de fortalecer as relações bilaterais em diferentes setores, contribuindo para consolidar os laços entre as duas nações.

Durante o encontro, os dois lados discutiram áreas de cooperação entre os Emirados Árabes Unidos e El Salvador e as formas de desenvolvê-las para atender aos interesses e às aspirações de ambos os países e seus povos.