Presidente dos Emirados recebe campeão mundial de peso-médio do UFC

ABU DHABI, 25 de setembro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu Khamzat Chimaev, recentemente coroado campeão mundial de peso-médio do UFC após sua vitória em Chicago, nos Estados Unidos.

Durante o encontro, realizado no Palácio Qasr Al Bahr, em Abu Dhabi, Mohamed bin Zayed parabenizou Chimaev pelo título mundial, desejando-lhe êxito contínuo em sua carreira esportiva e novas conquistas internacionais.

Khamzat Chimaev agradeceu ao presidente pelo forte apoio ao setor esportivo do país e aos atletas, bem como pelos esforços para incentivar e fortalecer novos talentos. Ele afirmou que esse apoio tem desempenhado um papel fundamental na projeção internacional dos competidores emiradenses e no êxito alcançado por eles no cenário global. A reunião contou com a presença de vários xeiques, altos funcionários e convidados.