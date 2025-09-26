Ministro das Relações Exteriores dos Emirados discute cooperação com presidente do Paraguai à margem da Assembleia Geral da ONU

NOVA YORK, 26 de setembro de 2025 (WAM) – O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com o presidente do Paraguai, Santiago Peña, à margem da 80ª sessão da Assembleia Geral da ONU, em Nova York, na presença do chanceler Rubén Ramírez Lezcano.

Durante o encontro, Abdullah bin Zayed transmitiu as saudações do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum; e do vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, juntamente com votos de contínuo progresso e prosperidade para o Paraguai e seu povo. Peña retribuiu as saudações.

As duas partes discutiram temas da agenda da Assembleia Geral da ONU e analisaram formas de fortalecer a cooperação bilateral e a parceria em diversos setores, incluindo desenvolvimento, economia, comércio e outras áreas que apoiam as prioridades de desenvolvimento de ambos os países.

Abdullah elogiou os laços em expansão entre os Emirados Árabes Unidos e o Paraguai, reafirmando o empenho dos Emirados em aproveitar as oportunidades para ampliar a cooperação de forma a atender aos interesses comuns e promover a prosperidade de ambos os povos.

A reunião contou com a presença de Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado para a Cooperação Internacional.