Ministro do Exterior dos Emirados se reúne com homólogos e autoridades em Nova York

NOVA YORK, 26 de setembro de 2025 (WAM) – O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, manteve reuniões separadas com vários ministros do Exterior e altos funcionários à margem da 80ª sessão da Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

O chanceler se reuniu com Winston Peters, ministro das Relações Exteriores da Nova Zelândia, e Youssef Rajji, ministro das Relações Exteriores e Expatriados do Líbano. As conversas abordaram temas da agenda da Assembleia Geral, em especial a ação multilateral e o avanço de iniciativas de desenvolvimento.

Os encontros também trataram das perspectivas de cooperação bilateral em diversos setores, incluindo economia, comércio, investimentos, educação, inteligência artificial, tecnologia avançada, energia renovável e clima.

O principal diplomata dos Emirados reafirmou o compromisso do país em fortalecer laços com nações amigas e irmãs e apoiar a cooperação internacional para transformar desafios globais em oportunidades de crescimento, estabilidade e prosperidade compartilhada. Os ministros das Relações Exteriores também trocaram pontos de vista sobre os desdobramentos regionais e internacionais.

Abdullah realizou ainda uma reunião conjunta com Kaja Kallas, alta representante da União Europeia para Relações Exteriores e Política de Segurança e vice-presidente da Comissão Europeia. Durante o encontro, foram discutidas as relações entre os Emirados Árabes Unidos e a União Europeia, bem como com os Estados-membros, além de formas de aprimorá-las e de analisar os desdobramentos regionais e suas implicações humanitárias e de segurança.

Além disso, o chanceler se encontrou com José Andrés, fundador da organização World Central Kitchen, com quem discutiu a cooperação entre os Emirados e a entidade, em especial no apoio a operações de assistência humanitária.

As reuniões contaram com a presença de Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado para a Cooperação Internacional; Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada e enviado especial para Mudança Climática; Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro do Comércio Exterior; Amna bint Abdullah Al Dahak Al Shamsi, ministra de Mudança Climática e Meio Ambiente; Lana Zaki Nusseibeh, ministra de Estado; Saeed Mubarak Al Hajeri, ministro de Estado; e Sultan Mohammed Al Shamsi, ministro-assistente das Relações Exteriores para Desenvolvimento e Organizações Internacionais.