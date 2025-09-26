Chanceler dos Emirados oferece recepção oficial em Nova York

NOVA YORK, 26 de setembro de 2025 (WAM) – O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ofereceu uma recepção oficial à margem da 80ª sessão da Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

O evento, realizado na sede da missão dos Emirados junto às Nações Unidas em Nova York, contou com a presença de diversos chefes de Estado e de governo, ministros das Relações Exteriores de países do Golfo, árabes e estrangeiros, além de altos funcionários de organizações internacionais e membros da delegação oficial dos Emirados à Assembleia Geral.

Ao receber os convidados, Abdullah bin Zayed reafirmou a convicção dos Emirados de que parcerias internacionais positivas e construtivas são um pilar essencial para apoiar o desenvolvimento sustentável e permitir que os povos vivam em um ambiente de paz, estabilidade e tolerância.

O ministro destacou a importância da ação internacional coletiva, ressaltando que a cooperação multilateral vai além de enfrentar os desafios atuais, sendo também fundamental para moldar o futuro por meio do investimento em pessoas, do apoio à inovação, da promoção da inclusão e da defesa dos valores de justiça, paz e convivência.

O chanceler desejou sucesso e discussões construtivas a todos os participantes da 80ª Assembleia Geral da ONU.