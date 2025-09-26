Emirados enviam 22 caminhões-pipa e cinco ambulâncias a Gaza

AL ARISH, 26 de setembro de 2025 (WAM) – Um comboio de ajuda dos Emirados Árabes Unidos, composto por 22 caminhões-pipa e cinco ambulâncias, entrou na Faixa de Gaza, passando pelas passagens de Rafah e Karam Abu Salem.

O envio faz parte da Operação Chivalrous Knight 3, destinada a apoiar o setor de saúde em Gaza e enfrentar a grave escassez de água.

Mais de 20 ambulâncias adicionais estão sendo preparadas para envio nas próximas semanas, juntamente com alimentos, suprimentos médicos, materiais para abrigos e outros projetos de assistência.

Há cerca de um mês, também foi inaugurada, como parte da operação, uma nova adutora de água dessalinizada, ligando Rafah, no Egito, a Al Mawasi, em Khan Younis, no sul de Gaza, fornecendo 2 milhões de galões por dia a quase 1 milhão de palestinos.

Até o momento, os Emirados já forneceram mais de 90 mil toneladas de ajuda ao povo palestino, entregues por terra, mar e ar, contribuindo para aliviar as dificuldades enfrentadas pela população de Gaza, em especial pelos grupos mais vulneráveis.