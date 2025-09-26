Emirados Árabes Unidos consolidam papel de protagonista no turismo global

ABU DHABI, 26 de setembro de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos reforçaram sua posição como protagonista no turismo mundial, consolidando-se como destino de destaque para viagens internacionais, grandes eventos e investimentos.

O país celebrará neste sábado (27/09) o Dia Mundial do Turismo, em meio a um desempenho excepcional do setor, marcado por recordes de visitantes e receitas que renderam reconhecimento de organismos internacionais e turistas de todo o mundo, refletindo a qualidade do modelo turístico emiradense.

Em entrevista à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), o ministro da Economia e do Turismo e presidente do Conselho de Turismo dos Emirados, Abdulla bin Touq Al Marri, destacou avanços como o lançamento da Estratégia de Turismo 2031 e a eleição de Shaikha Nasser Al Nowais como a primeira emiradense a assumir a secretaria-geral da Organização Mundial do Turismo (OMT) no mandato de 2026 a 2029.

O ministro observou que os Emirados estão entre os sete principais destinos do mundo em gastos de turistas internacionais e ocupam posições de liderança em indicadores de competitividade em viagens e aviação, como o de qualidade da infraestrutura de transporte aéreo. Ressaltou ainda a aprovação, pelo xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, dos projetos do novo terminal de passageiros do Aeroporto Internacional Al Maktoum, que será o maior do mundo, com capacidade final para 260 milhões de passageiros e custo total de 128 bilhões de dirhams (cerca de US$ 34,8 bilhões).

Segundo Bin Touq, a contribuição do turismo para o PIB nacional alcançou 257,3 bilhões de dirhams (US$ 69,9 bilhões) em 2024, o equivalente a 13% da economia do país. O número representa alta de 3,2% em relação a 2023 e de 26% em relação a 2019, antes da pandemia.

Os Emirados Árabes Unidos receberam visitantes principalmente de mercados como Índia (14%), Reino Unido (8%), Rússia (8%), China (5%) e Arábia Saudita (5%), além de 60% vindos de outras regiões do mundo.

O gasto total de visitantes internacionais no país somou 217,3 bilhões de dirhams (US$ 59 bilhões) em 2024, crescimento de 5,8% em relação a 2023 e de 30,4% em relação a 2019. Já os gastos do turismo doméstico chegaram a 57,6 bilhões de dirhams (US$ 15,6 bilhões), aumento de 2,4% sobre 2023 e de 41% em comparação a 2019.

A receita dos hotéis alcançou quase 45 bilhões de dirhams (US$ 12,2 bilhões) em 2024. A taxa de ocupação atingiu 78%, uma das mais altas regional e globalmente. O número de hóspedes chegou a 30,75 milhões em 2024, avanço de 9,5% sobre os 28,08 milhões de 2023, atingindo cerca de 77% da meta nacional de 40 milhões de hóspedes por ano.

Entre 2015 e 2024, o movimento de passageiros nos aeroportos dos Emirados superou 1 bilhão. O total de pousos e decolagens ultrapassou 6,4 milhões, enquanto o número de visitantes internacionais cresceu de cerca de 15 milhões em 2014 para mais de 29 milhões em 2024.

Somente nos primeiros oito meses de 2025, os aeroportos do país movimentaram 102,9 milhões de passageiros, crescimento de 5,3% em relação aos 97,9 milhões do mesmo período de 2024.

Bin Touq informou que os investimentos em turismo atraídos pelos Emirados somaram 28,8 bilhões de dirhams (US$ 7,8 bilhões) em 2023, subiram para 32,2 bilhões (US$ 8,7 bilhões) em 2024 e devem chegar a 35,2 bilhões (US$ 9,5 bilhões) em 2025.

Ele acrescentou que o setor manteve crescimento robusto no primeiro semestre de 2025, com mais de 16 milhões de hóspedes em hotéis – alta de 5,5% sobre o mesmo período de 2024. Até junho de 2025, o país contava com 1.243 hotéis e mais de 216 mil quartos. Em 2024, 16 novos empreendimentos hoteleiros entraram no mercado emiradense.

As receitas hoteleiras superaram 26 bilhões de dirhams (US$ 7 bilhões) no primeiro semestre de 2025, crescimento de 6,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. A expectativa do governo é que o número de hóspedes chegue a 33 milhões em 2025 e que a receita hoteleira cresça 7% em relação a 2024, atingindo 48 bilhões de dirhams (US$ 13 bilhões). O tráfego aéreo deverá alcançar 160 milhões de passageiros neste ano, impulsionado pelas ampliações de terminais e pela abertura de novas rotas.

O ministro destacou ainda os resultados da campanha “O Inverno Mais Legal do Mundo”, que em cinco edições gerou cerca de 6,7 bilhões de dirhams (US$ 1,8 bilhão) em receitas hoteleiras. A campanha registrou crescimento de 90% nesse período, passando de 1 bilhão de dirhams (US$ 272 milhões) na primeira edição para 1,9 bilhão de dirhams (US$ 517 milhões) na quinta.

Segundo ele, a campanha já alcançou mais de 1,2 bilhão de pessoas em todo o mundo, promovendo os pontos turísticos e a diversidade de destinos dos Emirados, apresentando de forma singular as riquezas naturais e culturais do país.

Os Emirados também se preparam para sediar a Cúpula de Investimento em Turismo Emirados–África, em 27 de outubro de 2025, em Dubai, dentro da Future Hospitality Summit. O evento reunirá ministros do Turismo e autoridades de 53 países africanos, reforçando o papel dos Emirados como parceiro estratégico em investimentos no setor.