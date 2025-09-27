Ministro do Exterior dos Emirados defende fim urgente da guerra em Gaza em encontro com primeiro-ministro de Israel em Nova York

NOVA YORK, 27 de setembro de 2025 (WAM) – O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, se reuniu em Nova York com Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, à margem da 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas (UNGA 80).

O encontro tratou dos últimos desdobramentos regionais e dos esforços da comunidade internacional para encerrar a guerra na Faixa de Gaza. Abdullah bin Zayed enfatizou a necessidade urgente de pôr fim ao conflito sangrento, alcançar um cessar-fogo permanente e sustentável, evitar novas perdas de vidas e encerrar a crise e as condições trágicas enfrentadas pela população civil de Gaza.

O principal diplomata emiradense reafirmou o apoio do país aos esforços internacionais voltados para garantir a libertação de todos os reféns e detidos, ao mesmo tempo em que destacou a importância de uma ação global conjunta para enfrentar o extremismo e o terrorismo em todas as suas formas e para proteger a vida de civis.

O ministro observou que a grave situação humanitária em Gaza exige a mobilização de todos os esforços possíveis para assegurar a entrega contínua e sem impedimentos de ajuda humanitária. E reiterou o compromisso dos Emirados com todas as iniciativas voltadas a alcançar uma paz abrangente baseada na solução de dois Estados, de forma a atender às aspirações dos povos palestino e israelense, bem como de toda a região, por segurança e estabilidade duradouras.

Abdullah bin Zayed salientou a importância de promover os valores de tolerância, coexistência e fraternidade humana no Oriente Médio, como caminho para concretizar as aspirações de seus povos por estabilidade, prosperidade e desenvolvimento sustentável.

A reunião contou com a presença de Lana Zaki Nusseibeh, ministra de Estado, e de Mohamed Mahmoud Al Khaja, embaixador dos Emirados em Israel.