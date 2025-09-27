Abdullah bin Zayed se reúne com primeira-ministra de Trinidad e Tobago em Nova York

NOVA YORK, 27 de setembro de 2025 (WAM) – O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, se reuniu em Nova York com a primeira-ministra da República de Trinidad e Tobago, Kamla Persad-Bissessar, à margem da 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas (UNGA80).

O encontro contou com a presença de Sean Sobers, ministro das Relações Exteriores e Assuntos da CARICOM de Trinidad e Tobago.

Na ocasião, Abdullah bin Zayed e Sobers assinaram um acordo de isenção mútua de vistos entre os dois países. Pelo acordo, cidadãos emiradenses portadores de passaportes diplomáticos, especiais, comuns e de “missão” ficam isentos da exigência de visto para entrar em Trinidad e Tobago, enquanto cidadãos de Trinidad e Tobago com passaportes diplomáticos e oficiais ficam isentos do visto para entrar nos Emirados.

O chanceler emiradense e a primeira-ministra Persad-Bissessar também discutiram as relações bilaterais e de amizade, além da cooperação nos setores econômico, comercial e de investimentos, e revisaram temas da agenda da Assembleia Geral da ONU.

Abdullah reafirmou o interesse dos Emirados em fortalecer os laços com Trinidad e Tobago de forma a impulsionar a cooperação econômica e o desenvolvimento conjunto, contribuindo para a prosperidade de ambos os povos.