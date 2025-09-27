Ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos se reúne com chanceleres e autoridades em Nova York

NOVA YORK, 27 de setembro de 2025 (WAM) – O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, se reuniu separadamente com homólogos à margem da 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas (UNGA80), em Nova York.

Abdullah se reuniu com Cho Hyun, chanceler da Coreia; Constantinos Kombos, ministro das Relações Exteriores de Chipre; e Subrahmanyam Jaishankar, ministro das Relações Exteriores da Índia.

As conversas abordaram temas da agenda da UNGA80 e a cooperação no âmbito de organizações internacionais, além de perspectivas de parcerias bilaterais em áreas como economia, comércio, investimentos, educação, segurança alimentar, saúde, cultura, inteligência artificial, tecnologia avançada, energias renováveis e clima.

O principal diplomata dos Emirados reafirmou o compromisso do país em fortalecer relações e parcerias sustentáveis com nações amigas e irmãs, baseadas em confiança, respeito mútuo e cooperação construtiva.

Os chanceleres também trocaram pontos de vista sobre questões regionais e internacionais de interesse comum.

Além disso, o xeique Abdullah discutiu com Børge Brende, presidente e CEO do Fórum Econômico Mundial, formas de ampliar a cooperação em diferentes setores.

As reuniões contaram com a presença de Lana Zaki Nusseibeh, ministra de Estado; do embaixador Mohamed Abushahab, representante permanente dos Emirados na ONU; e de Omran Sharaf, vice-ministro das Relações Exteriores para Ciência e Tecnologia Avançada.