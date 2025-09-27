Lideranças dos Emirados parabenizam presidente do Turcomenistão pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 27 de setembro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou mensagem de felicitações ao presidente do Turcomenistão, Serdar Berdimuhamedov, por ocasião do Dia da Independência de seu país.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens semelhantes ao presidente do Turcomenistão pela data nacional.