Turismo e viagens no Golfo movimentaram US$ 247,1 bilhões em 2024

MUSCAT, 27 de setembro de 2025 (WAM) – O valor agregado pelo setor de viagens e turismo ao produto interno bruto (PIB) dos países do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC, na sigla em inglês) alcançou US$ 247,1 bilhões em 2024, um aumento de 31,9% em relação a 2019, segundo o Centro Estatístico do bloco.

A contribuição do setor para o PIB do Golfo deve chegar a 13,3% até 2034, o equivalente a US$ 371,2 bilhões, reforçando o papel crescente do turismo como motor-chave do desenvolvimento econômico, social e ambiental.

O relatório “Turismo no CCG: Caminho para o Desenvolvimento e a Transformação Sustentável”, publicado por ocasião do Dia Mundial do Turismo, destacou que a atividade turística é um dos principais motores da geração de empregos diretos e indiretos na região. Em 2024, sua contribuição para o emprego foi avaliada em US$ 4,3 bilhões, alta de 24,9% em comparação com 2019. Até 2034, a expectativa é que o setor gere cerca de 1,3 milhão de novos postos de trabalho.

O turismo também tem servido como plataforma de empoderamento, ampliando a participação de jovens e mulheres no mercado de trabalho. As mulheres representaram 13% da força de trabalho do setor em 2024, um crescimento de 73,2% em relação a 2019.

Os países do GCC também avançaram em turismo sustentável, com forte compromisso com a preservação dos recursos naturais e a promoção do ecoturismo. Em 2023, as reservas naturais terrestres e marinhas representaram 19% da área total do Golfo, uma alta de 7,5% em relação a 2022.

O setor também reforçou a integração regional: em 2024, o turismo intrarregional no Golfo cresceu 52,1% em relação a 2019. Cerca de 19,3 milhões de turistas viajaram dentro do GCC naquele ano, representando 26,7% do total de visitantes internacionais.