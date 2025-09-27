Abdulla Al Hamed debate futuro da tecnologia e da mídia com Elon Musk e o convida para a Cúpula BRIDGE

CALIFÓRNIA, 27 de setembro de 2025 (WAM) – Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente do Escritório Nacional de Mídia dos Emirados Árabes Unidos, do Conselho de Mídia dos Emirados e do BRIDGE, reuniu-se com Elon Musk, CEO da X, SpaceX, Tesla e Starlink, na sede da Tesla em Palo Alto, Califórnia, para discutir o futuro da tecnologia e da mídia e explorar oportunidades de cooperação por meio da Cúpula BRIDGE.

Durante o encontro, Al Hamed convidou Musk a participar da edição inaugural da Cúpula BRIDGE, considerada o maior evento de estreia da mídia no mundo, que será realizada em Abu Dhabi de 8 a 10 de dezembro.

A reunião faz parte da estratégia do BRIDGE de estabelecer parcerias de alto impacto com líderes de tecnologia e polos globais de inovação, ampliando os caminhos de colaboração entre a indústria da mídia e as tecnologias avançadas – com o objetivo de moldar um futuro mais inteligente, diverso e inclusivo para o conteúdo global.

As conversas incluíram uma análise aprofundada sobre centros de dados e inteligência artificial, vistos como motores do século 21 e centrais para a transformação econômica e social. Musk destacou que o futuro da inovação dependerá da capacidade dos países de fornecer centros de dados alimentados por energia limpa, abundante e acessível – área em que os Emirados estão bem posicionados para desempenhar um papel transformador.

Al Hamed afirmou que os Emirados oferecem energia limpa e de baixo custo, com capacidades avançadas e em larga escala, reforçando sua competitividade global e sua prontidão para liderar transformações em inteligência artificial e tecnologias avançadas.

Musk elogiou a visão de futuro do país sob a liderança do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan e seus esforços pioneiros em inteligência artificial, afirmando que esse compromisso reflete uma estratégia de longo alcance que posiciona os Emirados como líderes globais e parceiros essenciais na construção do futuro digital da humanidade. Ele também destacou os esforços do xeique Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, vice-governante de Abu Dhabi e presidente do Conselho de Inteligência Artificial e Tecnologia Avançada, além do papel pioneiro da Universidade Mohamed bin Zayed de Inteligência Artificial na consolidação da posição do país como polo de inovação.

Durante uma visita ao laboratório de robótica Optimus, onde Musk acompanhou Al Hamed, ficou evidente a nova onda da revolução digital. A robótica deixou de ser ficção científica e passou a abrir novos horizontes de transformação, redefinindo o significado de criatividade e atuação na era digital.

As discussões ressaltaram ainda a necessidade de equilibrar a inovação rápida com marcos regulatórios que protejam valores éticos. Ambos enfatizaram a importância de estabelecer um quadro global para o uso responsável da inteligência artificial na criação, regulação e distribuição de conteúdo, de modo a garantir credibilidade e fomentar a confiança pública.

O diálogo abordou também a próxima geração de modelos de IA, em especial o Grok 5, que Musk descreveu como mais poderoso, curioso e adaptável, mais próximo da criatividade humana e capaz de se tornar um verdadeiro parceiro na solução de desafios civilizacionais.

Outro ponto foi o ecossistema integrado dos Emirados para apoiar empresas de mídia e tecnologia, incluindo infraestrutura digital avançada, legislação flexível e um ambiente de inovação que atrai talentos globais. Também foram discutidas oportunidades de cooperação entre instituições emiradenses e empresas de Musk em áreas como laboratórios de inovação em mídia e IA, desenvolvimento de conteúdo educacional para engajar jovens em ciência e empreendedorismo, e iniciativas conjuntas que conectem tecnologias verdes a narrativas midiáticas.

As conversas incluíram ainda o papel da Starlink em ampliar a conectividade digital no Oriente Médio, na África e em outras regiões, bem como o potencial de cooperação em satélites e comunicações por satélite para garantir acesso confiável a notícias, educação e conhecimento. Musk também apresentou a Al Hamed seu novo centro de IA, que deve ser inaugurado até o fim deste ano e que, segundo ele, marcará um novo capítulo para a tecnologia e o futuro digital.

Al Hamed afirmou que os Emirados acreditam que a mídia é uma força capaz de remodelar o conhecimento e construir consciência. "Guiados pela visão de nossa liderança, estamos desenvolvendo um ecossistema integrado que combina inovação, tecnologia e valores sociais, permitindo que o conteúdo midiático seja um motor de progresso em todos os setores”, disse.

Ele acrescentou que as parcerias globais deixaram de ser opcionais e se tornaram uma necessidade estratégica: “A colaboração com instituições líderes permite a troca de experiências, acelera a adoção de soluções inovadoras e gera impacto sustentável, apoiando a inovação e ampliando a capacidade de nações e organizações de enfrentar desafios futuros e liderar a transformação digital.”

O presidente do BRIDGE destacou que a cúpula proporcionará uma plataforma excepcional para testar soluções ousadas e não convencionais, posicionando a mídia como instrumento de desenvolvimento e progresso, e transformando a inteligência artificial de uma ferramenta em parceira estratégica para a criação de conteúdo responsável e inovador. Isso, disse ele, permitirá que os Emirados Árabes Unidos assumam um papel de liderança na definição do futuro da mídia.

Al Hamed ressaltou que a agenda da Cúpula BRIDGE será ampla e ambiciosa, explorando como a inteligência artificial e as tecnologias modernas podem ajudar a redefinir a indústria da mídia, reconstruir a confiança e moldar o futuro comum da humanidade.

Segundo Al Hamed, construir um futuro midiático significativo exige coordenação eficaz entre criadores de conteúdo, líderes de tecnologia e comunidades empresariais, já que o cenário global passa por transformações que demandam parcerias intersetoriais. “A Cúpula BRIDGE vai além de uma conferência tradicional, servindo como plataforma abrangente que coloca o desenvolvimento econômico e profissional, junto com os interesses compartilhados, no centro dos esforços globais para criar indústrias de mídia e conteúdo à altura do progresso humano”, concluiu.

O BRIDGE, considerada a maior plataforma do mundo em seu segmento, nasceu da visão de criar um ambiente global em que o conteúdo seja motor de valor. Reconhece o conteúdo como pilar da cultura, da inovação e do crescimento, reunindo criadores, inovadores, investidores e formuladores de políticas em setores como mídia, entretenimento, inteligência artificial, games, música, pesquisa e empreendedorismo. Sua missão é desenvolver uma economia integrada de conteúdo que una criatividade e tecnologia para acelerar a colaboração global e moldar o futuro.