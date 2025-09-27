Presidente dos Emirados recebe CEO da OpenAI

ABU DHABI, 27 de setembro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu Sam Altman, diretor-presidente da OpenAI, empresa especializada em pesquisa e aplicação de inteligência artificial.

Durante o encontro, realizado no Palácio Qasr Al Shati, em Abu Dhabi, as discussões se concentraram em oportunidades para fortalecer a cooperação entre a empresa e suas contrapartes nos Emirados, em especial nas áreas de pesquisa em inteligência artificial e de suas aplicações práticas.

Essa cooperação está alinhada à ambição dos Emirados de estabelecer um ecossistema integrado de IA, apoiando os planos de desenvolvimento do país e sua meta de construir uma economia baseada no conhecimento. A visão também busca reforçar a liderança global dos Emirados nesse setor vital, além de criar novas oportunidades de colaboração e inovação entre os setores público e privado.

O CEO da OpenAI elogiou a visão emiradense para a inteligência artificial e suas parcerias globais nesse campo estratégico.

A Universidade Mohamed bin Zayed de Inteligência Artificial concedeu a Sam Altman seu primeiro doutorado honorário, em reconhecimento ao papel de liderança influente que exerce no setor.

A reunião contou com a presença do príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do vice-governante de Abu Dhabi e conselheiro de Segurança Nacional, xeique Tahnoon bin Zayed Al Nahyan; do xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e Mártires; do xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; do xeique Mohamed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados; de Ahmed Mubarak Al Mazrouei, presidente do Gabinete do Presidente para Assuntos Estratégicos e presidente do Conselho Executivo de Abu Dhabi; de Mansour Ibrahim Al Mansouri, presidente do Departamento de Saúde de Abu Dhabi; e de Ahmed Tamim Al Kuttab, presidente do Departamento de Capacitação Governamental de Abu Dhabi, além de diversos altos funcionários.