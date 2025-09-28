Empresa dos Emirados leva energia limpa a mais de 270 mil casas no Chade

ABU DHABI, 28 de setembro de 2025 (WAM) – A Global South Utilities (GSU), empresa de investimentos em recursos com sede em Abu Dhabi, inaugurou a usina solar Noor Chad, de 50 megawatts, em N’Djamena. O projeto fornecerá eletricidade limpa a cerca de 274 mil residências em todo o Chade.

A cerimônia contou com a presença de Mahamat Ahmad Alhabo, ministro de Estado e secretário-geral da Presidência do Chade, de ministros do governo local, de Ali Alshimmari, CEO e diretor-gerente da GSU, e do embaixador dos Emirados no país, Rashid Al Shamsi.

Primeiro projeto solar dessa escala no Chade, o Noor Chad foi concluído em tempo recorde e marca um ponto de virada no setor energético do país, abrindo caminho para novas iniciativas de energia renovável.

A planta combina 50 MW de energia fotovoltaica com um sistema de armazenamento em bateria de 5 megawatts-hora. Ao longo de sua vida útil, deve evitar a emissão de mais de 1,36 milhão de toneladas de dióxido de carbono.

De acordo com a GSU, a operação da usina representa um passo transformador para o Chade, ao garantir energia confiável em larga escala, reduzir a dependência de diesel importado e atender à crescente demanda elétrica.

“Este é o primeiro projeto que entregamos, do contrato à inauguração, na África”, afirmou Alshimmari. “Mostra como esses mercados podem avançar rapidamente quando há determinação e parcerias eficazes. No centro desse projeto estão as pessoas, famílias e comunidades que passam a ter a estabilidade que a energia limpa proporciona.”

As obras envolveram mais de 350 mil horas de trabalho seguro, com a instalação de 81 mil painéis solares e 158 inversores. O modelo deve servir de referência para futuros empreendimentos de energia renovável no país.

O Noor Chad integra o portfólio crescente da GSU em energia limpa na África, reforçando o compromisso dos Emirados Árabes Unidos com o desenvolvimento sustentável e parcerias econômicas práticas junto a países do Sul Global.