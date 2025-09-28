Regata de dhows Arialah, categoria 60 pés, será realizada em 3 de outubro

ABU DHABI, 28 de setembro de 2025 (WAM) – O Clube de Esportes Náuticos de Abu Dhabi organizará, em 3 de outubro, a Regata de Dhows Arialah (categoria 60 pés), sob o patrocínio do xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na Região de Al Dhafra, com a participação esperada de mais de 90 embarcações tradicionais.

A prova terá percurso de 25 milhas náuticas, com prêmios que totalizam cerca de US$ 1,15 milhão, distribuídos até a 90ª colocação.

Os incentivos visam encorajar proprietários, capitães e marinheiros a preservar as tradições marítimas de seus antepassados e a salvaguardar o patrimônio náutico dos Emirados, considerado um dos pilares da identidade nacional.

As regatas de dhows de 60 pés são vistas como o auge das competições de vela tradicional, conhecidas por suas longas distâncias, prêmios expressivos e acirradas rivalidades. Com uma história que remonta a muitas décadas, a Regata Arialah continua atraindo grande público e entusiastas, exibindo as habilidades de alguns dos capitães e marinheiros mais experientes dos Emirados Árabes Unidos.