Mohammed bin Rashid preside cerimônia de posse de 23 novos juízes e inspetores judiciais

DUBAI, 28 de setembro de 2025 (WAM) – O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidiu a cerimônia de posse de 23 novos juízes e inspetores judiciais em Dubai.

A solenidade, realizada na Union House, em Dubai, contou também com a presença do xeique Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primeiro vice-governante de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças; e do xeique Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, segundo vice-governante de Dubai.

Mohammed bin Rashid desejou sucesso aos novos magistrados e autoridades judiciais, pedindo que exerçam suas funções com máxima diligência, imparcialidade e transparência. Ele destacou que a lei é um escudo para a sociedade e que o Judiciário é o protetor da confiança social e da estabilidade, sem as quais as nações não podem progredir.

O governante de Dubai afirmou que os juízes atuam a partir da força de sua convicção e do dever de defender a justiça e proteger os direitos das pessoas — sendo sua consciência limpa, integridade e imparcialidade elementos fundamentais para o progresso e a harmonia de qualquer sociedade. Ele conclamou os novos juízes a incorporar esses valores e a contribuir para o fortalecimento do sistema judiciário de Dubai como modelo global de promoção da justiça e do Estado de Direito.

Os novos juízes e inspetores judiciais designados para o Centro de Solução de Conflitos de Aluguel, os Tribunais de Dubai e a Autoridade de Inspeção Judicial agradeceram a confiança depositada neles e reafirmaram seu compromisso com os princípios da justiça e da legalidade.

A cerimônia contou ainda com a presença de Mohammed Ibrahim Al Shaibani, diretor-geral da Corte do Governante de Dubai e vice-presidente do Conselho Judicial; de Essam Issa Al Humaidan, procurador-geral de Dubai; de Saif Ghanem Al Suwaidi, diretor-geral dos Tribunais de Dubai; do juiz Abdulqader Mousa Mohammed, presidente do Centro de Solução de Conflitos de Aluguel; do conselheiro Mohammed Mubarak Al Sabousi, chefe da Autoridade de Inspeção Judicial de Dubai; e de Abdullah Saif Al Suboosi, secretário-geral do Conselho Judicial de Dubai.