Presidente dos Emirados Árabes Unidos apresenta condolências pela morte de Salem Issa Al Zaabi

ABU DHABI, 28 de setembro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, apresentou suas condolências pelo falecimento do ex-embaixador Salem Issa Al Qattam Al Zaabi, durante visita ao majlis de condolências em Abu Dhabi.

Mohamed bin Zayed destacou a carreira exemplar do ex-embaixador em serviço à nação, ressaltando que ele representou dedicação, generosidade e profissionalismo ao longo de sua vida.

Acompanharam o presidente o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; Ahmed Mubarak Al Mazrouei, presidente do Gabinete do Presidente para Assuntos Estratégicos e presidente do Conselho Executivo de Abu Dhabi; além de vários altos funcionários.