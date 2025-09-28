OCHA elogia papel humanitário de operação dos Emirados em Gaza

GAZA, 28 de setembro de 2025 (WAM) – Uma delegação do Escritório da ONU para Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA, na sigla em inglês) visitou o hospital de campanha dos Emirados Árabes Unidos na Faixa de Gaza, onde recebeu informações sobre os amplos esforços humanitários prestados pelo país por meio da “Operação Chivalrous Knight 3”, diante das condições catastróficas enfrentadas pela população local. A delegação também percorreu os diferentes departamentos do hospital.

Entre os integrantes estavam Suzanna Tkalec, vice-coordenadora residente humanitária na Palestina; Taher Ibrahim, chefe do escritório do OCHA em Gaza; e Olga Cherevko, porta-voz do OCHA em Gaza. Eles ouviram uma exposição detalhada sobre as iniciativas de assistência implementadas no âmbito da operação, que incluem apoio ao setor de saúde com medicamentos e suprimentos médicos, fornecimento de barracas para famílias deslocadas, distribuição de diversos pacotes de ajuda, apoio a padarias e cozinhas comunitárias, além do lançamento de grandes projetos de água – com destaque para a Canalização de Água dos Emirados, que beneficia centenas de milhares de moradores de Gaza.

A delegação elogiou o papel significativo da operação humanitária no apoio aos grupos mais afetados e na assistência a milhares de famílias deslocadas, por meio da oferta de ajuda emergencial e de programas que contribuem para aliviar o sofrimento diário.

Ao término da visita, os representantes do OCHA afirmaram que a ajuda fornecida pelos Emirados por meio desta operação representa o maior apoio humanitário destinado à população de Gaza, observando que a continuidade desses esforços envia uma mensagem de esperança diante das condições humanitárias sem precedentes enfrentadas pela região.

A visita integrou uma série de inspeções realizadas por delegações da ONU ao hospital de campanha dos Emirados para acompanhar e apoiar os esforços humanitários em curso.