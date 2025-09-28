Tahnoon bin Zayed preside reunião do conselho da MGX

ABU DHABI, 28 de setembro de 2025 (WAM) – O vice-governante de Abu Dhabi e presidente do conselho de diretores da MGX, xeique Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, presidiu a reunião do conselho da empresa. Durante o encontro, o xeique Tahnoon destacou o papel global da MGX no avanço da inovação e no uso da inteligência artificial para aumentar a produtividade, melhorar a qualidade de vida e promover um futuro mais sustentável e próspero para todos.

O conselho analisou e aprovou uma série de grandes investimentos em toda a cadeia tecnológica da inteligência artificial, abrangendo semicondutores, infraestrutura e aplicações. Entre eles: um novo investimento significativo na OpenAI, em sua rodada de financiamento mais recente que avaliou a empresa em US$ 300 bilhões, reforçando a convicção da MGX no crescente impulso de produtos e no aumento de receita da companhia, à medida que o engajamento dos usuários se aprofunda.

A MGX também se associou à Silver Lake como investidora estratégica na aquisição de 51% da Altera, operação que avaliou a empresa em US$ 8,7 bilhões e estabeleceu o maior negócio independente do mundo exclusivamente dedicado a FPGAs. Além disso, a MGX co-liderou a rodada Série K de US$ 1 bilhão da Databricks, cuja expansão acelerada continua a ganhar ritmo.

Ahmed Yahia, CEO e diretor-gerente da MGX, afirmou: “A MGX está comprometida em impulsionar o crescimento e a expansão da próxima geração de líderes globais em inteligência artificial. Trabalhando com parceiros líderes em tecnologia e capital, estamos construindo infraestrutura de IA e avançando na inovação na camada de aplicações, com o objetivo de aumentar a produtividade e promover o crescimento econômico sustentável para todos.”

A reunião contou com a presença de Khaldoon Khalifa Al Mubarak, Jassem Mohamed Bu Ataba Al Zaabi, Peng Xiao, Martin Edelman e Ahmed Yahia Al Idrissi.

Criada em março de 2024 pelo Conselho de Inteligência Artificial e Tecnologia Avançada de Abu Dhabi, a MGX é uma empresa de investimentos em tecnologia voltada para acelerar o desenvolvimento e a adoção da inteligência artificial e de tecnologias avançadas por meio de parcerias de alcance global nos Emirados Árabes Unidos e em outros países. A MGX investe em setores nos quais a IA pode gerar amplo valor econômico e impacto, incluindo semicondutores, infraestrutura, software, serviços baseados em tecnologia, ciências da vida, automação e robótica.