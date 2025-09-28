Emirados participam da 11ª Cúpula do G20 de Presidentes de Parlamentos na África do Sul

ABU DHABI, 28 de setembro de 2025 (WAM) – O Conselho Nacional Federal (FNC, na sigla em inglês) participará da 11ª Cúpula do G20 de Presidentes de Parlamentos (P20), organizada pelo Parlamento da África do Sul em colaboração com a União Interparlamentar (IPU), de 29 de setembro a 3 de outubro de 2025, em Kleinmond, na África do Sul.

A cúpula terá como tema “Aproveitar a diplomacia parlamentar para a realização da solidariedade, da igualdade e da sustentabilidade globais”.

O evento será precedido pela 2ª Reunião P20 de Parlamentares Mulheres, marcada para os dias 29 e 30 de setembro de 2025.

A Cúpula P20 contará com quatro sessões de alto nível dedicadas aos seguintes tópicos: fortalecimento da resiliência e das respostas a desastres; garantia de sustentabilidade da dívida em países de baixa renda; mobilização de financiamento para uma transição energética justa; e aproveitamento de minerais críticos para o crescimento inclusivo e o desenvolvimento sustentável.

Já a 2ª Reunião P20 de Parlamentares Mulheres abordará: integração da perspectiva de gênero na resiliência climática e na transição energética; empoderamento das mulheres nas decisões econômicas e no planejamento do desenvolvimento; mobilização de recursos para projetos agrícolas e empresariais liderados por mulheres; e fortalecimento da representação política e da liderança feminina nos órgãos legislativos.