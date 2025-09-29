Emirados concluem participação na Exposição Global de Comércio Digital da China

HANGZHOU, 29 de setembro de 2025 (WAM) – A 4ª Exposição Global de Comércio Digital chegou ao fim nesta segunda-feira (29/09) em Hangzhou, na província de Zhejiang, na China.

A participação dos Emirados Árabes Unidos como Convidado de Honra, ao lado da Indonésia, refletiu sua posição internacional de destaque na transformação digital, seu compromisso com o fortalecimento da economia do conhecimento e seu papel central na ampliação das parcerias globais em comércio digital.

A edição deste ano apresentou inovações em inteligência artificial, saúde digital, realidade virtual, comércio eletrônico, economia digital, cibersegurança e tecnologias para cidades inteligentes. No pavilhão nacional, os Emirados exibiram projetos de ponta em economia digital, tecnologia financeira, inteligência artificial e inovações inteligentes.

Abdullah Al Bashi Al Naemi, adido comercial dos Emirados Árabes Unidos na China, afirmou que a participação na Exposição Global de Comércio Digital reflete a profundidade das relações econômicas entre os dois países e reforça a posição dos Emirados como ator-chave na economia digital mundial.

Al Naemi acrescentou que o comércio digital nos Emirados alcançou avanços notáveis nos últimos anos, impulsionado pela Estratégia de Economia Digital, que visa elevar a contribuição do setor para 20% do PIB não petrolífero até 2031.

A autoridade explicou que as relações econômicas entre Emirados e China tiveram um salto significativo, com o volume de comércio entre os dois países aumentando mais de 800 vezes desde o estabelecimento das relações diplomáticas há 41 anos. O comércio não petrolífero superou US$ 50 bilhões apenas no primeiro semestre de 2025.

Segundo ele, mais de 16.500 empresas chinesas operam atualmente nos Emirados, contra 15.500 em 2024, o que evidencia a atratividade e a flexibilidade do ambiente de negócios do país.

De acordo com os organizadores, os Emirados contribuíram de forma decisiva para promover a cooperação global em comércio digital, apoiados por uma infraestrutura robusta e pela crescente participação da economia digital no PIB.