UAE Team Emirates-XRG vence prova de estrada do Mundial de Ciclismo em Ruanda

KIGALI, Ruanda, 29 de setembro de 2025 (WAM) – O esloveno Tadej Pogačar, do UAE Team Emirates-XRG, conquistou pelo segundo ano consecutivo a prova de estrada do Campeonato Mundial de Ciclismo da UCI. O esloveno seguiu sozinho faltando 66 km para o fim e não seria alcançado antes da linha.

Disputada em Kigali, capital de Ruanda, a edição de 2025 atraiu grandes multidões, com um circuito final que intensificou o espetáculo. Com subidas exigentes, trechos de paralelepípedos e o prêmio mais cobiçado do ciclismo em jogo, a prova correspondeu a todas as expectativas.

Pogačar impôs forte ritmo a mais de 100 km do fim, restando apenas seus companheiros de equipe Isaac del Toro e Juan Ayuso para acompanhá-lo. O trio se destacou do pelotão e mostrou sua qualidade na escalada mais desafiadora de Kigali.

O esloveno cruzou a linha de chegada em 6h21min20s, seguido pelo belga Remco Evenepoel, 1min28s atrás, e pelo irlandês Ben Healy, que terminou a 2min16s do vencedor.