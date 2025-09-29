Presidente dos Emirados é recebido pelo líder do Egito no início de visita fraterna ao país

CAIRO, 29 de setembro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, chegou ao Cairo para uma visita fraterna ao Egito. Na chegada ao Aeroporto Internacional do Cairo, foi recebido calorosamente pelo líder egípcio, Abdel Fattah El-Sisi.

Os dois líderes discutiram de forma cordial, em um encontro que refletiu os históricos laços fraternos entre os países e o compromisso comum de fortalecê-los.

A delegação que acompanha o xeique Mohamed bin Zayed inclui o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, assessor do presidente; além de ministros e altos funcionários.