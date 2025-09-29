Khaled bin Mohamed bin Zayed preside reunião do Conselho Executivo de Abu Dhabi

ABU DHABI, 29 de setembro de 2025 (WAM) – O príncipe-herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo do emirado, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reafirmou o compromisso da liderança em melhorar a qualidade de vida das famílias emiradenses por meio do desenvolvimento de serviços comunitários e da modernização da infraestrutura em áreas e bairros residenciais.

Khaled destacou que o bem-estar dos cidadãos permanece no centro das prioridades do governo, reforçando a coesão social e contribuindo para o avanço do país.

Durante a reunião do Conselho Executivo, ele aprovou a expansão da Estratégia de Habitabilidade, com investimentos de US$ 11,4 bilhões em novos projetos voltados a garantir acesso facilitado a serviços essenciais, de acordo com os mais altos padrões de qualidade.

Os resultados da primeira fase da estratégia, conduzida pelo Departamento de Municípios e Transportes, mostram que a integração média dos bairros residenciais no emirado alcançou 81% em 2025, contra 67% antes da adoção do plano, em 2023. Mais de 60 projetos, avaliados em US$ 3,3 bilhões, foram determinantes para esse avanço, incluindo a construção de mais de 200 parques e quadras esportivas, 24 escolas, 21 mesquitas e 28 majlis comunitários. Também foram concluídos cerca de 120 quilômetros de pistas de caminhada, 283 ciclovias, aproximadamente 220 quilômetros de nova iluminação pública e 200 obras de embelezamento urbano.

A reunião também avaliou os esforços do Departamento de Capacitação Governamental – Abu Dhabi, em parceria com os setores público e privado, para integrar soluções de inteligência artificial (IA) às operações governamentais, elevando a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à comunidade.

O xeique Khaled foi informado sobre o andamento da Estratégia Digital do Governo de Abu Dhabi 2025–2027, que prevê investimentos de US$ 3,5 bilhões e busca posicionar o emirado como o governo mais avançado do mundo em uso de IA até 2027. Nesse contexto, foi confirmada a preparação para o lançamento do TAMM 4.0 no GITEX Global 2025, nova versão da plataforma digital que oferecerá serviços inteligentes e interconectados, capazes de antecipar as necessidades de cidadãos e empresas.

A reunião também abordou iniciativas comunitárias que reforçam o papel da IA na sociedade, como o programa Majlis da IA, criado para promover diálogos abertos e aumentar a conscientização sobre o uso responsável da tecnologia. O Departamento de Capacitação Governamental apresentou ainda programas de treinamento que já capacitaram mais de 95% dos funcionários do governo em habilidades ligadas à transformação digital. Além disso, será criada a função de Diretor de Digital e IA em todos os órgãos governamentais, com foco em adoção, governança e inovação tecnológica.

O xeique Khaled ressaltou a importância de continuar aproveitando as tecnologias avançadas e as soluções de IA para aumentar a produtividade e a eficácia dos serviços governamentais, em conformidade com a Estratégia Digital 2025–2027, contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida de cidadãos e residentes em Abu Dhabi. Ele também revisou o andamento dos projetos de infraestrutura habitacional e determinou a aceleração dos trabalhos para ampliar ainda mais a qualidade dos serviços oferecidos à população do emirado.