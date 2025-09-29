Ras Al Khaimah lançará primeiro serviço de táxi aéreo até 2027

RAS AL KHAIMAH, 29 de setembro de 2025 (WAM) – O xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ras Al Khaimah, acompanhou a assinatura de um memorando de entendimento estratégico entre a Autoridade de Transportes de Ras Al Khaimah (RAKTA, na sigla em inglês), a norte-americana Joby Aviation e a britânica Skyports Infrastructure para lançar o primeiro serviço de táxi aéreo no emirado até 2027.

O xeique Saud recebeu JoeBen Bevirt, CEO e fundador da Joby Aviation, e Duncan Walker, CEO da Skyports, em seu palácio na cidade de Saqr bin Mohamed, em uma recepção que também marcou a assinatura do memorando, com a presença de Esmaeel Hassan Alblooshi, diretor-geral da Autoridade de Transportes de Ras Al Khaimah e diretor-geral interino do Departamento de Aviação Civil do emirado, além de outros altos funcionários.

O governante afirmou que a iniciativa reflete a visão dos Emirados Árabes Unidos de moldar o futuro com soluções de mobilidade inovadoras e sustentáveis, representando um investimento na qualidade de vida da população e reforçando a posição de Ras Al Khaimah como destino global para viver, trabalhar, investir e fazer turismo.

Segundo o xeique Saud, o projeto simboliza um salto transformador que conecta o presente ambicioso do emirado ao seu futuro promissor, transformando aspirações em conquistas que permanecerão para as próximas gerações.

A parceria reúne o apoio direto da RAKTA, a liderança da Skyports no desenvolvimento de infraestrutura para vertiportos e a aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL) da Joby, para projetar, desenvolver e operar o primeiro serviço de táxi aéreo em Ras Al Khaimah.

Integrado ao Plano Diretor de Mobilidade 2030 de RAK, o novo serviço atenderá à crescente demanda por transporte rápido e conveniente no emirado e em todo o país. Além da rede interna em Ras Al Khaimah, será criado um corredor interemirados, conectando o serviço planejado da Joby em Dubai a empreendimentos turísticos de destaque em RAK.

Para viajantes e passageiros, isso representará uma redução significativa nos tempos de deslocamento. Por exemplo, o trajeto entre o Aeroporto Internacional de Dubai e a Ilha Al Marjan, que pode levar mais de uma hora de carro, poderá ser feito em menos de 15 minutos no táxi aéreo da Joby, voando em linha direta a uma velocidade máxima de 321 km/h. A aeronave é projetada para transportar um piloto e até quatro passageiros, com baixo nível de ruído e zero emissões operacionais, oferecendo deslocamentos mais rápidos, silenciosos e sustentáveis para curtas distâncias, viagens rápidas e conexões ágeis pela região.