Emirados lançam novos vistos para especialistas em inteligência artificial e criam residência humanitária de um ano

ABU DHABI, 29 de setembro de 2025 (WAM) – A Autoridade Federal de Identidade, Cidadania, Alfândega e Segurança de Portos (ICP, na sigla em inglês) anunciou novas emendas e adições aos regulamentos de vistos de entrada. As atualizações incluem o lançamento de quatro novas categorias de visto de visita destinadas a especialistas em inteligência artificial, entretenimento, eventos, cruzeiros e embarcações de lazer.

A autoridade criou também uma autorização de residência humanitária válida por um ano, renovável mediante decisão da Autoridade, de acordo com condições específicas. O órgão também concede a estrangeiras viúvas ou divorciadas uma autorização de residência de um ano, com possibilidade de renovação pelo mesmo período, sujeita a requisitos definidos.

Já o visto de visita para amigos ou parentes permite o patrocínio de familiares até o terceiro grau, com base na renda do patrocinador, enquanto o de visto de prospecção de negócios exige comprovação de solvência financeira para abrir uma empresa, participação em companhia já existente fora do país ou experiência profissional comprovada. O visto para motoristas de caminhão depende da presença de um patrocinador, além de garantias financeiras e de saúde.

As novas regras trazem ainda tabelas que definem a duração autorizada de estadia para cada tipo de visto e estabelecem as condições aplicáveis para renovação.