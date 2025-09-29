Centro Nacional de Meteorologia: Sistema de baixa pressão próximo à costa da Índia pode evoluir para sistema tropical em 1º de outubro

ABU DHABI, 29 de setembro de 2025 (WAM) – O Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) informou a presença de um sistema de baixa pressão próximo à costa da Índia e destacou que modelos numéricos indicam a possibilidade de formação de um sistema tropical no dia 1º de outubro, a nordeste do mar da Arábia, perto da costa indiana, com deslocamento em direção ao centro do mar da Arábia.

O NCM acrescentou que a precisão das informações sobre a intensidade e a trajetória do fenômeno aumenta somente após sua formação.

O Centro esclareceu ainda que não haverá impacto nos Emirados Árabes Unidos e ressaltou que eventos tropicais costumam sofrer mudanças rápidas e repentinas. Por isso, o órgão afirmou que segue monitorando a situação de forma contínua e divulgará atualizações regulares sobre quaisquer desenvolvimentos.