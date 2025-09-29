Presidentes dos Emirados e do Egito se reúnem no Cairo para discutir laços e questões regionais

CAIRO, 29 de setembro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o presidente do Egito, Abdel Fattah El-Sisi, reuniram-se nesta segunda-feira (29/09), no Cairo, para tratar do fortalecimento dos laços fraternos e da ampliação da cooperação bilateral em apoio às metas de desenvolvimento dos dois países.

O encontro ocorreu no Palácio Al-Ittihadiya, como parte da visita fraterna do presidente emiradense ao Egito, e explorou oportunidades para ampliar a colaboração em diversos setores, com foco especial nas áreas econômica, comercial e de desenvolvimento.

Os dois líderes também revisaram questões regionais e internacionais de interesse comum, incluindo os últimos desdobramentos no Oriente Médio e a importância de aproveitar o impulso recente decorrente do crescente reconhecimento internacional do Estado da Palestina. Nesse contexto, reafirmaram que a solução de dois Estados continua sendo o único caminho viável para alcançar uma paz justa e duradoura, além de promover segurança e estabilidade em benefício de todos os países e povos da região.

Ambos expressaram apoio a todos os esforços e iniciativas destinados a alcançar um cessar-fogo na Faixa de Gaza e a encontrar uma solução permanente para a crise.

Os lídereres também destacaram a necessidade urgente de reforçar a ação árabe conjunta diante dos desafios regionais sem precedentes, a fim de proteger a segurança e a estabilidade da região e promover prosperidade sustentável para seus povos.

A reunião contou com a presença do xeique Hamdan bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, do xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados, além de ministros e altos funcionários.