Presidente dos Emirados e premiê da Austrália discutem fortalecimento de laços no âmbito do acordo de parceria econômica

ABU DHABI, 29 de setembro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, reuniram-se em Abu Dhabi para discutir formas de ampliar a cooperação no âmbito do Acordo de Parceria Econômica Abrangente firmado entre os dois países.

Ao receber Albanese no Palácio de Qasr Al Shati, o presidente destacou a solidez e o crescimento constante das relações entre Emirados e Austrália ao longo das últimas décadas. Ele ressaltou que setores voltados para o futuro, como investimentos, energias renováveis, sustentabilidade e educação, representam áreas importantes de colaboração alinhadas às prioridades de desenvolvimento de ambas as nações.

Mohamed bin Zayed afirmou ainda que os laços entre os dois países vão além das esferas política e econômica, abrangendo também dimensões culturais e educacionais que formam uma ponte importante para o entendimento mútuo e o intercâmbio entre seus povos.

O encontro também abordou uma série de questões regionais e internacionais de interesse comum. Nesse contexto, o presidente emiradense expressou apreço pelo reconhecimento da Austrália ao Estado da Palestina, considerando que a medida reflete uma compreensão profunda dos fundamentos necessários para uma paz duradoura na região, incluindo a criação de um Estado palestino conforme a solução de dois Estados.

O premiê australiano elogiou o progresso alcançado nas relações bilaterais e reafirmou o interesse de seu país em fortalecê-las ainda mais.

As duas partes reiteraram o compromisso de avançar nos objetivos do Acordo de Parceria Econômica Abrangente, assinado no ano passado, e expressaram a expectativa de que ele represente um passo importante para ampliar a cooperação econômica.

Também ressaltaram o compromisso comum em expandir parcerias de desenvolvimento e aproveitar todas as oportunidades disponíveis para apoiar o progresso e a prosperidade em ambas as nações.

A reunião contou com a presença do xeique Hamdan bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, e do xeique Mohamed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados, além de ministros e altos funcionários. Também participaram integrantes da delegação que acompanhava o primeiro-ministro australiano.