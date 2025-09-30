Ministros das Relações Exteriores dos Emirados, Arábia Saudita, Qatar, Egito, Jordânia, Indonésia, Paquistão e Turquia apoiam plano dos EUA para encerrar guerra em Gaza

ABU DHABI, 30 de setembro de 2025 (WAM) – Os ministros das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, da Arábia Saudita, do Qatar, Egito, da Jordânia, Turquia, da Indonésia e do Paquistão divulgaram um comunicado conjunto no qual expressam apoio à liderança do presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump, e aos seus esforços para encerrar a guerra em Gaza, afirmando confiança em sua capacidade de encontrar um caminho para a paz.

No comunicado, os chanceleres ressaltaram a importância da parceria com os Estados Unidos para garantir a paz na região. Eles acolheram o anúncio feito por Trump sobre sua proposta de encerrar o conflito, reconstruir Gaza, impedir o deslocamento da população palestina e avançar rumo a uma paz abrangente, além da declaração de que não permitirá a anexação da Cisjordânia.

Os ministros reafirmaram a disposição de se engajar de forma positiva e construtiva com os Estados Unidos e as demais partes para finalizar o acordo e garantir sua implementação, de modo a assegurar paz, segurança e estabilidade para os povos da região.

O grupo também reiterou o compromisso conjunto de trabalhar com Washington para pôr fim à guerra em Gaza por meio de um acordo abrangente que garanta a entrega irrestrita de ajuda humanitária suficiente à Faixa de Gaza, impeça o deslocamento dos palestinos, assegure a libertação dos reféns, estabeleça um mecanismo de segurança que garanta a proteção de todos os lados, promova a retirada completa de Israel, reconstrua Gaza e crie um caminho para uma paz justa baseada na solução de dois Estados, na qual Gaza seja plenamente integrada à Cisjordânia em um Estado palestino, de acordo com o direito internacional, como elemento fundamental para alcançar a estabilidade e a segurança regionais.