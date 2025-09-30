Emirados condenam ataque contra igreja em Michigan

ABU DHABI, 30 de setembro de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência o ataque contra uma igreja em Michigan, nos Estados Unidos, que deixou mortos e feridos.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que o país expressa forte repúdio a esses atos criminosos e reitera a rejeição permanente a todas as formas de violência que visam minar a segurança e a estabilidade.

A pasta transmitiu sinceras condolências e solidariedade às famílias das vítimas, bem como ao governo e ao povo dos Estados Unidos, e desejou rápida recuperação aos feridos nesse ataque hediondo.