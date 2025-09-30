Líderes dos Emirados enviam condolências ao rei da Arábia Saudita pela morte da princesa Abta bint Abdulaziz

ABU DHABI, 30 de setembro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de condolências ao guardião das duas mesquitas sagradas, rei Salman bin Abdulaziz Al Saud, da Arábia Saudita, expressando sinceros pêsames e solidariedade pela morte da princesa Abta bint Abdulaziz bin Abdulrahman Al Saud.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, também enviaram mensagens semelhantes ao rei saudita.