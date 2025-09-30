Primeiro-ministro da Austrália visita a Grande Mesquita Sheikh Zayed em Abu Dhabi

ABU DHABI, 30 de setembro de 2025 (WAM) – O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, visitou a Grande Mesquita Sheikh Zayed, em Abu Dhabi, acompanhado de sua parceira Jodie Haydon. A visita contou ainda com Fahad Obaid Al Taffaq, embaixador dos Emirados na Austrália, Ridwan Joudat, embaixador da Austrália nos Emirados, entre outros.

Durante a visita, o premiê australiano e sua comitiva foram recebidos por Yousif Al Obaidli, diretor-geral do Centro da Grande Mesquita Sheikh Zayed, que os guiou pelos amplos salões e pátios do local. Ele apresentou a história da construção da mesquita e seu papel como marco cultural que incorpora os valores de coexistência, tolerância e abertura, princípios enraizados na visão do falecido xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, fundador do país. Também destacou a missão do centro de transmitir a essência da cultura islâmica e promover o diálogo entre nações e povos.

A especialista em turismo cultural Rawda Al Marzouqi fez uma apresentação detalhada sobre o esplendor artístico e arquitetônico da mesquita, mostrando como civilizações islâmicas ao longo dos séculos contribuíram para sua concepção. Ela explicou que a mesquita reúne tradições diversas em uma declaração arquitetônica única, refletindo a harmonia e a criatividade do intercâmbio cultural.

O primeiro-ministro e sua delegação também visitaram o mausoléu do xeique Zayed, relembrando sua sabedoria e sua visão de paz, que continuam a moldar a cultura de tolerância e coexistência dos Emirados Árabes Unidos.

O premiê recebeu um presente comemorativo que reflete a beleza artística da mesquita — uma bússola inspirada no design de seus lustres — além de um exemplar do livro “Sheikh Zayed Grand Mosque: Lights of Peace”, que destaca o estilo arquitetônico singular da mesquita e conduz o leitor por uma jornada visual através de seu esplendor artístico e de engenharia, com fotografias premiadas do concurso “Spaces of Light”.