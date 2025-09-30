Fujairah sediará 13º Fórum de Mercados de Energia a partir desta quarta-feira

FUJAIRAH, 30 de setembro de 2025 (WAM) – Sob o patrocínio do xeique Hamad bin Mohammed Al Sharqi, membro do Conselho Supremo e governante de Fujairah, o emirado receberá o 13º Fórum de Mercados de Energia nos dias 1º e 2 de outubro.

A edição deste ano, realizada sob o tema “Como a indústria de energia midstream pode repensar o crescimento em um mundo em disrupção: riscos e oportunidades?”, servirá como plataforma estratégica para debater questões centrais relacionadas ao futuro da economia global e à segurança do fornecimento, bem como as implicações das mudanças econômicas e políticas no setor energético.

O evento contará com diversas sessões e oficinas especializadas nas áreas de energia e indústria, com a participação de especialistas e tomadores de decisão de entidades locais, regionais e internacionais.

A expectativa é de que mais de 300 participantes estejam presentes, incluindo autoridades de alto escalão e executivos dos setores de energia e indústria de várias partes do mundo.

O fórum oferecerá uma oportunidade para líderes do setor discutirem o futuro dos mercados, avaliarem riscos e delinearem potenciais oportunidades em um ambiente econômico instável.