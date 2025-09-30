Delegação econômica de Abu Dhabi visita os EUA para impulsionar investimentos

ABU DHABI, 30 de setembro de 2025 (WAM) – O Departamento de Desenvolvimento Econômico de Abu Dhabi (ADDED, na sigla em inglês) lidera uma delegação econômica de alto nível aos Estados Unidos como parte dos esforços contínuos para fortalecer parcerias estratégicas com as principais economias do mundo e consolidar a posição do emirado como polo global de talentos, negócios e investimentos.

A delegação reflete o compromisso de Abu Dhabi em ampliar sua presença internacional e aprofundar relações econômicas consolidadas.

Sob a liderança de Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente do ADDED, a missão reúne mais de 100 representantes seniores de 44 entidades públicas e privadas do emirado, entre elas a Câmara de Comércio e Indústria de Abu Dhabi, o mercado financeiro Abu Dhabi Global Market (ADGM), o Escritório de Investimentos de Abu Dhabi (ADIO), a alfândega de Abu Dhabi, a bolsa de valores Abu Dhabi Securities Exchange (ADX), além de Mubadala, Aldar e Hub71.

A visita prevê uma série de encontros de alto nível com líderes empresariais e investidores americanos em setores estratégicos, para explorar novas oportunidades de cooperação e investimento. Como parte das atividades, ocorrerá em Nova York o Fórum de Investimentos de Abu Dhabi (ADIF), organizado em parceria com ADIO e ADGM, além de uma mesa-redonda sobre empresas familiares promovida pela Câmara de Abu Dhabi e pelo Conselho Empresarial para Compreensão Internacional (BCIU). Os eventos destacarão a transformação econômica em curso no emirado, as oportunidades de investimento e o papel de Abu Dhabi como centro global de negócios e investimentos.

Al Zaabi afirmou que os Estados Unidos são um parceiro estratégico e de longa data para Abu Dhabi e para os Emirados Árabes Unidos. "Nossos laços econômicos seguem crescendo em setores-chave. Esta visita reforçará nosso compromisso conjunto com inovação, sustentabilidade e crescimento inclusivo, aproximando líderes que moldam o cenário econômico para levar nossa cooperação a novos patamares”, disse.

O presidente do ADDED acrescentou: “Estamos fortalecendo parcerias com economias líderes e apresentando as oportunidades de investimento oferecidas pela nossa crescente ‘Economia Falcão’, em diversos setores, incluindo nossos polos de excelência em inteligência artificial, startups, agritech, finanças, novas energias, ciências da vida e manufatura avançada.”

Os Estados Unidos permanecem como um dos parceiros comerciais mais importantes de Abu Dhabi e dos Emirados Árabes Unidos. Em 2024, o comércio bilateral alcançou US$ 34,4 bilhões, uma alta de 8,5% em relação ao ano anterior. Os Emirados seguem como o maior parceiro comercial dos EUA no Oriente Médio, com intercâmbio envolvendo os 50 estados americanos e sustentando mais de 184 mil empregos.

Os investimentos dos Emirados nos Estados Unidos já superam US$ 1 trilhão, impulsionando crescimento e geração de empregos. Recentemente, o país comprometeu-se a investir US$ 1,4 trilhão na economia americana na próxima década, com foco em desenvolvimento de inteligência artificial e infraestrutura, energia, manufatura avançada, tecnologia e inovação, espaço e aviação.

O ambiente de negócios de Abu Dhabi continua a atrair empresas americanas, cada vez mais ativas na economia de inovação do emirado. O número de instituições financeiras dos EUA registradas no ADGM — maior e mais dinâmico centro financeiro internacional do Oriente Médio e Norte da África — segue em expansão.