Emirados e Armênia assinam acordo para reconhecimento mútuo de carteiras de motorista durante encontro entre ministros

ABU DHABI, 30 de setembro de 2025 (WAM) – O xeique Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, reuniu-se com Arpine Sargsyan, ministra do Interior da Armênia, e a delegação que a acompanhava.

Durante o encontro, os dois lados discutiram o fortalecimento da cooperação em segurança entre as duas nações amigas e exploraram formas de ampliar a colaboração em consonância com a visão de suas lideranças. As conversas também ressaltaram a importância dos esforços internacionais conjuntos para promover a segurança comunitária e combater o crime.

Na ocasião, os Emirados Árabes Unidos e a Armênia assinaram um memorando de entendimento sobre o reconhecimento e a troca recíproca de carteiras de motorista. O acordo permite que titulares de documentos emitidos por qualquer um dos países possam trocá-los sem a necessidade de provas teóricas ou práticas, facilitando a mobilidade de residentes e visitantes.

Pelos Emirados, o major-general Khalifa Hareb Al Khaili, subsecretário do Ministério do Interior, o major-general xeique Mohammed bin Tahnoon Al Nahyan, diretor-geral da Polícia de Abu Dhabi, e o major-general Salem Al Shamsi, subsecretário adjunto de Recursos e Serviços de Apoio, participaram da reunião, junto com outros dirigentes da pasta.

A delegação da Armênia contou com o embaixador Karen Grigoryan, Narek Sargsyan, secretário de imprensa da ministra do Interior e chefe de Comunicações Públicas, Artak Harutyunyan, chefe do Departamento de Protocolo da Cooperação Internacional, e Ararat Tevosyan, chefe do Departamento de Registro, Investigação, Autorizações e Serviços de Licenciamento, além de outros representantes.